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Bakan Arslan: Burnumuzun dibinde terör koridoruna sessiz kalacak değiliz (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 28.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

"CANIMIZ PAHASINA SİVİLLER ZARAR GÖRMESİN DİYE DİKKATLİ İLERLİYORUZ"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Ro-Ro taşımacılık' konulu toplantıya katıldı. Bakan Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesi için askerlerin çok dikkatli ilerlediğini belirterek, "Mücadelemiz terör örgütleri ve teröristlerle. Eğer bizim mücadelemiz komşu ülkenin insanlarıyla olsaydı, tabiri caizse bir gecede süpürür giderdik" dedi. Harekatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölgede birilerinin ülkemizi karıştırmak istemesi, birilerinin coğrafyamızı karıştırmak adına terör örgütlerini desteklemesi konusunda diplomatik bütün kanalları deneyerek bunun yanlışlığını ortaya koymak istedik. Buna birileri ikna olup inandı ancak ne yazık ki birileri hiç anlamak istemedi. Çünkü anlıyor olsalardı zaten bu yola çıkmazlardı, zaten bu bölgede huzuru terör örgütleriyle sağlayacaklarını af buyurun ama ‘istediğimiz kadar saf olalım' dönüp bize söylemezlerdi. Eğer terör örgütleriyle bu coğrafyada huzuru sağlayacaklarını ifade ediyorlarsa kusura bakmasınlar ama bizi kendileriyle karıştırıyorlar diye bir soru işareti olsun. Biz bu coğrafyada bin yıldır kardeşçe yaşamışsak, kapımıza gelen Iraklı Kürt, peşmerge ve bugün gelen Suriyeli komşularımız olsun biz bunlara kapımızı açıyorsak saflığımızdan değil, insanlığımızdan, iyi niyetimizden ve kendi ülkemizdeki huzurun komşuda da olmasını istememizden kaynaklanıyordur. O yüzden binlerce kilometre uzaktan gelip bu coğrafyanın huzurunu bozarken bari yalan söylemesinler. İster içeride, ister dışarıda son bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kendi canımız pahasına sivillere bir şey olmaması adına bu mücadeleyi yapıyoruz, mücadelemiz terör örgütleri ve teröristlerle. Eğer bizim mücadelemiz komşu ülkenin insanlarıyla olsaydı, tabiri caizse bir gecede süpürür giderdik."

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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