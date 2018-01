Bakan Arslan: Burnumuzun dibinde terör koridoruna sessiz kalacak değiliz 3

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili "Biz, birilerinin burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışmasına sessiz ve seyirci kalacak değiliz. Dün olduğu gibi bugün de seyirci kalmayacağız" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, çeşitli programlara katılmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Arslan, Hatay Valisi Erdal Ata ve AK Parti'li Hatay milletvekilleriyle birlikte valilik makamına geçti. Burada Vali Ata'dan bilgi alan Arslan, TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Arslan, "Güvenlik kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, ister içeride ister dışarıda bataklıkları kurutmak adına istikbalimiz ve istiklalimiz için mücadele ederken gözünü kırpmadan şehit olmaya giderken, bize de düşen, onlara her türlü desteği vermek; ancak aynı zamanda bu ülkeyi imar etmek adına durmadan gece- gündüz çalışmaktır. Arkadaşlar ile bu bilinçle hareket ediyoruz. Tekrar Mehmetçiğimize, sınır ötesinde Afrin'de 'Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar, muvaffakiyetler dilerken, elbette ki şehitlerimiz oldu, yine olacaktır. Bu topraklar, kolay bir şekilde bize vatan olarak bırakılmadı. Ecdat şehit olarak şehit kanı ile sulayarak bıraktı. İnşallah, bu vatanı sonsuza kadar ilelebet yaşatmak adına da biz yine şehit olacağız. Yine şehit olmayı göze alacağız. O yüzden Mehmetçiğimizden şehit olanlar var. Onların hepsine rahmet diliyoruz. Ailelerine, ülkemize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Özgür Suriye Ordusu'nda da yine Mehmetçik ile kol kola orada çarpışırken şehit olanlar var. Onlara da rahmet diliyoruz" dedi.'TÜRKİYE, ONLARIN OYUNLARINA ALET OLABİLECEK DEVLET DEĞİL'Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Antakya İlçe Başkanlığı'nın 2'nci Olağan Kongresi'ne katılan Bakan Arslan, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Buradaki konuşmasında da 'Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekliliğine vurgu yapan Bakan Arslan, şunları söyledi: "Şimdi tutuşmuşlar. Misak-ı Milli sınırlarımıza PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi, DEAŞ'ı koyarak terör cephesi tahkim etmeye çalışıyorlar. Ellerine verdikleri silahlarla bölgede ölüm saçmak istiyorlar. Vatanımıza, vatandaşımıza tehdit oluşturup, tehditler savuruyorlar. Kırıkhan'da, Kumlu'da, Reyhanlı'da, Kilis'te vatandaşımıza saldırıyorlar; sivil vatandaşımıza kast ediyorlar. Nitekim bu anlamda hayatını kaybeden insanımız var. Allah, onlara rahmet eylesin. Biz birilerinin burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışmasına sessiz ve seyirci kalacak değiliz. Dün olduğu gibi bugün de seyirci kalmayacağız. Kalmamak adına diplomatik kanallarla her türlü mücadeleyi verdik. Bu sorunu aşmak için dünyanın her yerinde kendimizi haklılığımızı ortaya koymaya çalıştık. Artık meselenin diplomasiyle anlayışla çözülemeyeceğini, böyle olunca da bizim sessiz kalacağımızı zannedenler sabrımızı taşırdılar. İşte geldiğimiz noktada ne yazık ki başka çare kalmadığını gördüğümüz için de Afrin operasyonu, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık ve bu harekat birinci haftasını tamamladı. Bir haftalık periyotta tam 366 hedef vurmuş bulunmaktayız. Onların o çok güvenip, yığınak yaptığı 366 hedef vuruldu; 232 muharebe uçağımızla bu harekatı devam ettiriyoruz. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 484, bu rakam anbean artıyor. 1 saat önceki rakamdı. Muhtemelen şimdi bu rakamın üzerine çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye, hiç kimsenin masasında meze olabilecek bir devlet, onların oyun ve emellerine alet olabilecek bir devlet değildir. Dün de böyleydi bugün de böyle."Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Antakya 2. Olağan Kongresi'nde tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ramazan Alpaslan ve ekibi göreve yeniden seçildi.