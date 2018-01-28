Bakan Arslan: Burnumuzun dibinde terör koridoruna sessiz kalacak değiliz

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili "Biz, birilerinin burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışmasına sessiz ve seyirci kalacak değiliz. Dün olduğu gibi bugün de seyirci kalmayacağız" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, çeşitli programlara katılmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Arslan, Hatay Valisi Erdal Ata ve AK Parti'li Hatay milletvekilleriyle birlikte valilik makamına geçti. Burada Vali Ata'dan bilgi alan Arslan, TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Arslan, "Güvenlik kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, ister içeride ister dışarıda bataklıkları kurutmak adına istikbalimiz ve istiklalimiz için mücadele ederken gözünü kırpmadan şehit olmaya giderken, bize de düşen, onlara her türlü desteği vermek; ancak aynı zamanda bu ülkeyi imar etmek adına durmadan gece- gündüz çalışmaktır. Arkadaşlar ile bu bilinçle hareket ediyoruz. Tekrar Mehmetçiğimize, sınır ötesinde Afrin'de 'Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar, muvaffakiyetler dilerken, elbette ki şehitlerimiz oldu, yine olacaktır. Bu topraklar, kolay bir şekilde bize vatan olarak bırakılmadı. Ecdat şehit olarak şehit kanı ile sulayarak bıraktı. İnşallah, bu vatanı sonsuza kadar ilelebet yaşatmak adına da biz yine şehit olacağız. Yine şehit olmayı göze alacağız. O yüzden Mehmetçiğimizden şehit olanlar var. Onların hepsine rahmet diliyoruz. Ailelerine, ülkemize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Özgür Suriye Ordusu'nda da yine Mehmetçik ile kol kola orada çarpışırken şehit olanlar var. Onlara da rahmet diliyoruz" dedi.