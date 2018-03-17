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Bakan Arslan: "Denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumdayız’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumda olduğumuzu gururla söyleyebiliriz" dedi.Uluslararası Denizcilik Zirvesi’nin açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumda olduğumuzu gururla söyleyebiliriz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumda olduğumuzu gururla söyleyebiliriz" dedi.
Uluslararası Denizcilik Zirvesi’nin açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumda olduğumuzu gururla söyleyebiliriz. 2003 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarı 190 milyon ton iken, bu rakam günümüzde 471 milyon tona erişti’’ ifadelerini kullandı.
Deniz yolu taşımacılığının ekonomik olduğunu kaydeden Bakan Arslan, "Hava yolu taşımacılığına göre 14, kara yolu taşımacılığına göre 6,5 kat, demir yolu taşımacılığına göre 3,5 kat daha ekonomik olan deniz yolu taşımacılığının öneminin vurgulanması açısından çarpıcı’’ şeklinde konuştu.
2013 yılında 150 milyon ton olan deniz yoluyla gerçekleşen dış ticaret taşımalarının 2018 yılında 350 milyon tona çıktığını kaydeden Bakan Arslan, deniz yolu payının dış ticarette ciddi bir şekilde arttığını belirtti. 100 milyon olan yolcu sayısının 140 milyona çıktığını ifade eden Bakan Arslan, deniz güvenliği konusunda gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

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