Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Dünya alıştı ve bu coğrafyada istedikleri oyunu oynayacaklar, herkese rol dağıtacaklar. Türkiye de dahil herkes onların istediği oyuna göre verilen rolü yapacak. Ne zamana kadar? 2002 ‘ye kadar. Artık devran değişti" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü ziyaret etti. Bakan Arslan, ziyaretin ardından Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonunda düzenlenen Bornova İlçe Kongresi’ne katıldı. Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan’ın yaptığı kongrede, Cevdet Çayır tek aday oldu. Kur’an Tilaveti’nin ardından AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül konuşma yaptı. Ardından kürsüye gelen Bakan Ahmet Arslan, milletin terör örgütlerine ve dünyaya dik duruşuyla ders verdiğini ifade etti. Türkiye’nin tek yürek olarak Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bizim başımıza çorap örmek isteyenlerin çorabını onların başına geçireceğiz. Unutmayın Mehmetçik, silahlı güçlerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz Afrin’de mücadele ederken, Zeytin Dalı Harekatında destan yazarken, mazlumların kendi topraklarına girebilmesinin önünü açarken, 80 milyon birlik ve beraberlik içerisinde dua ediyor ve destek veriyor. Sizler 15 yıldır desteğinizi hiç eksiltmeden, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durduğunuz için 15 yıldır biz hizmetleri hiç aksatmadan, üzerine koyarak devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz" dedi.

"İşte o zaman kudurmaya başladılar"

Dünyanın Zeytin Dalı Harekatı’nı kıskandığını ve çekemediğini dile getiren Bakan Ahmet Arslan, "Dünya alıştı ve bu coğrafyada istedikleri oyunu oynayacaklar, herkese rol dağıtacaklar. Türkiye de dahil herkes onların istediği oyuna göre verilen rolü yapacak. Ne zamana kadar? 2002‘ye kadar. Ne zamanki Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti geldi ve bitti, devran değişti. Ve dedi ki ‘Bundan sonra milletin menfaatine göre hareket edeceğim, dünyadaki mazlum ve mağdurlar için ne gerekiyorsa ona göre hareket edeceğim.’ Bunu, Fırat Kalkanı’nda da, Zeytin Dalı Harekatı’nda da gösterdi. Bunu Birleşmiş Milletler’de Kudüs ile ilgili karar alınmasıyla da gösterdi. İşte o zaman kudurmaya başladılar. İşte o zaman iktidardan indirmek için başvurmadıkları oyun kalmadı. Her seferinde oyunları bozduk ve bozmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye hiçbir zaman istikbalinden vazgeçmeyecek"

Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini ancak buna izin vermediklerine işaret eden Bakan Ahmet Arslan, "En son ülkemizin güneyinde bir güvenlik koridorun adı altında bir terör yeri kurmak için teröristlerle işbirliği yaptılar ve gördüler ki; Türkiye hiçbir zaman istikbalinden vazgeçmedi ve vazgeçmeyecek. Onlara da bu dersi verdik, dünyaya da dersi verdik ve vermeye devam edeceğiz. Sizin hiçbir zaman gevşememeniz lazım, her zamankinde fazla çalışmanız lazım. 2019’daki seçimlerin çok daha öneli olduğu bilinciyle kapı kapı, sokak sokak gezmeniz lazım" diye konuştu.