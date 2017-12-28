Bakan Arslan: Hedefimiz; 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2023'te hizmete sunmak

Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok önemli olduğunu belirterek, "Hedefimiz; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan dünyanın en uzun en uzun açıklıkla 2023 metre açıklıklı köprüsünü, 2023 yılında insanımızın hizmetine sunmak" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ'da Muratlı-Karıştıran, Kapaklı-Saray, çevre yolunun açılışını Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun temel atma törenine katıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok önemli olduğunu ve Tekirdağ, Trakya'yı, Avrupa'yı, Çanakkale üzerinden Ege'ye bağlayacak önemli bir rüya ve hayalleri olduğunu söyledi. Arslan, şöyle dedi:

"Farkımız; hayal edip, rüya görmekle kalmıyoruz. Biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Bu sene içerisinde inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Köprü projesi bitti, kulelerinde rüzgar testlerini yaptık. Daha önce de testlerini yapmıştık, inşallah proje tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan dünyanın en uzun en uzun açıklıkla 2023 metre açıklıklı köprüsünü, 2023 yılında insanımızın hizmetine sunmak."