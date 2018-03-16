Bakan Arslan, İTÜ’de öğrencilerle bir araya geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Akil Gençler Kulübü tarafından düzenlenen ‘’Ulaşımda, Erişimde Türkiye’’ etkinliğine katıldı. Bakan Arslan, Afrin harekatına ilişkin, “Komşudaki yangını söndürmek zorundayız, o yangının bize sıçramaması için gerekeni yapmalıyız’’ dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Akil Gençler Kulübü tarafından düzenlenen ‘Ulaşımda, Erişimde Türkiye’ isimli etkinlik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Bakan Arslan’ın yanı sıra İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Önümüzdeki yılsonu itibariyle 81 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakan Arslan, “Kilometrelerce laf konuşulur ancak bir kilometre yol yapılmaz, 1 arpa boyu yol alınmazdı. Aradaki fark şu, biz doğru planlıyoruz. Bu planlamalar çerçevesinde yol alıyoruz, yol alırken de konuşmak yerine yol yapıyoruz. 15 yıl önce iç ve dış hatlarda toplamda 35 milyon yolcu taşırken, geçen yıl 193 milyon yolcu taşıdık. 55 adet aktif havalimanımız var. 50 ülkede 60 noktaya uçarken bugün 120 civarında ülkede 296 noktaya uçuyoruz. O dönemde sadece büyük 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bugün 76 il bölünmüş yollarla birbirine bağlı. Önümüzdeki yılsonuna itibariyle 81 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış olacak" dedi.