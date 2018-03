“Konya Lojistik Merkezini de bu sene içerisinde bitirip bölgeye kazandırmış olacağız”

Bakan Arslan, projenin yüzde 30’unun bittiğini belirterek, “Yine Konya Yüksek Hızlı Tren gar inşa sahasındayız, ki yaklaşık 29 bin 500 metrekare kapalı alanı olan bir saha ve yüzde 30’u bitmiş durumda. Proje bedeli 67 milyon lira. İnşallah bu sene içerisinde bitirip Konyalıların, Konya’ya gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Konya gerçekten gelişiyor, değişiyor, büyüyor. Her geldiğimde farklı bir Konya görüyorum. Dolayısıyla yüksek hızlı tren garımızı da modern bir yapıyla Konya’ya hizmet verebilir hale getireceğiz. Memnuniyetle bir şeyi daha ifade edeyim; gerek Büyükşehir Belediyemizin yaptığı raylı sistemler, metro ve gerekse bakanlık olarak bizim üstlendiğimiz raylı sistemler dahil hepsi Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile entegre olabilecek. Dolayısıyla Konya’ya gelen misafirlerimiz buradan indikten sonra raylı sistemle şehrin istediği her yerine gidebilecekler. Bu hem belediyeyle yaptığımız işbirliği çalışması anlamında güzel hem gelen misafirlerimizin Konya’nın her yerine raylı sistemle gidebilmeleri adına güzel bir gelişme. Yine Konya Lojistik Merkezi’ni birlikte inceledik. Valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, gerçekten orada da çalışmalar çok güzel gidiyor. Yüzde 30 mertebelerine gelmiş durumda. Şuan 100 kişi çalışıyor. 80 kamyon, 14 ağır iş makinesi olmak üzere hummalı bir çalışma var. Ama kışın bitmesiyle birlikte hem çalışan sayısı artacak hem iş makinesi sayısı iki misline çıkacak. Hedefimiz Konya’ya, bu bölgeye ve ülkemize hizmet edecek olan. 1 milyon metrekare alana kurulan. 1 milyon 700 bin ton yük kapasitesine sahip olan o alanı inşallah Konya Lojistik Merkezini de bu sene içerisinde bitirip bölgeye kazandırmış olacağız. Lojistik Merkezi’nin sadece Konya için değil ülkemiz için, ülkemizin demiryolu marifetiyle taşınan yükleri için de çok önemli olduğunu vurgulayalım. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor” diye konuştu.