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Bakan Arslan Kars’ta

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 22:01 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özel uçakla Kars’a geldi.Bakan Arslan’ı Harakani Havaalanı’nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Milletvekili Selahattin Beyribey, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özel uçakla Kars’a geldi.
Bakan Arslan’ı Harakani Havaalanı’nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Milletvekili Selahattin Beyribey, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, kurum ve daire müdürleri ile partililer karşıladı. Bakan Arslan’a havaalanında yöresel kıyafetli kız ve erkek öğrenciler tarafından çiçek verildi. Arslan, aldığı çiçeği kız öğrenciye hediye etti. Bakan Arslan, daha sonra Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne geçti.
Geceyi Kars’ta geçirecek olan Arslan, sabah saat 08.00’de Doğu Ekspresi ile Sarıkamış’a gidecek. Sarıkamış’tan karayoluyla tekrar Kars’a dönecek olan Bakan Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile düzenlenecek “Tarım Zirvesi”ne katılacak.

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