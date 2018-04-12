HABER

Bakan Arslan, Kars'ta taziye ziyaretinde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 19:38 | Son Güncelleme

Bakan Arslan, Kars'ta taziye ziyaretinde bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akyaka Belediye Başkanı Muhammed Toptaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaya ile Kars'a gelen Bakan Arslan'ı, Harakani Havalimanı'nda, Vali Rahmi Doğan, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Arslan, Kaya ile Akyaka ilçesinde, Toptaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Arslan, Muhammed Toptaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Arslan, merhum Toptaş'ın Akyaka ilçesine önemli hizmetler yaptığına işaret ederek, "Altın gibi bir kalbi vardı o yüzden Rabbim mekanını cennet eylesin. Elbette ki insanların yapmak istedikleri ikinci bir şey de iyi insanlığın yanı sıra eser bırakmaktır. Zaten eser bırakmak için bu yola çıkmıştı, bize yol arkadaşlığı ediyordu. Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki yaklaşık 4 yıllık periyotta Akyaka'ya sizlerle birlikte birçok eser bıraktı.Bu eserleri bırakırken de elbette ki sorumluluk alan arkadaşları olarak biz de her zaman yanındaydık." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da merhum Toptaş'a Allah'tan rahmet dileyerek, Toptaş ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın taziyelerini iletti.

Taziye ziyaretinde Bakan Arslan ve Kaya'ya, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, bazı protokol üyeleri eşlik etti.

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişmeDeniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars taziye

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.