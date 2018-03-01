Bakan Arslan: Kısa sürede Rize- Artvin Havalimanı’nı hizmete açmış olacağız

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sabah saatlerinde Rize'ye gelerek, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanının yapılacağı Pazar ilçesi Yeşilköy'de incelemelerde bulunup, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Arslan, inşaattaki ilerleyişin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Arslan, “Rize- Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunduk, arkadaşlardan brifing aldık. Sahada inşaatın gelişini gördük. Rize-Artvin Havalimanı, ülkemizin havacılığının geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli. 27 metre derinlikte Rize- Artvin Havalimanı’nı yapıyoruz. Bu önemli bir şey, denizin üzerine 27 metre ve Karadeniz gibi fırtınalarla mücadele eden bir bölgede bu inşaatı yapıyoruz. Kısa sürede Rize- Artvin Havalimanı’nı hizmete açmış olacağız. Havalimanımızın alt yapısının inşaat bedeli, yaklaşık 1 milyar 78 milyon Türk lirası. Bu, önemli bir rakam” diye konuştu.

Aytekin KALENDER/PAZAR (Rize), (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, deniz dolgusuna inşa edilecek Rize- Artvin Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi. Bakan Arslan, “Denizin üzerine 27 metre ve Karadeniz gibi fırtınalarla mücadele eden bölgede inşaat yapıyoruz. Kısa sürede Rize- Artvin Havalimanı’nı hizmete açmış olacağız” dedi.

“Havalimanında mendireğimizin mendirek içi alanı, yaklaşık 2 milyon metrekare. Yani pistin de dahil olduğu dolgu yapacak olduğumuz alanın içi. Mendirek dışını da hesaba katarsanız 2 milyon 400 bin metrekarelik bir alanı doldurmuş olacağız. Bu havalimanın mendireği ve dolgusunu yaparken 18 milyon kategorik taş doldurarak, mendireği yapacağız. Yine 17,5 milyon ton taş dolgusu kullanarak, pist-apron dediğimiz sahaları yapacağız. 50 milyon ton dolgu olmak üzere 85,5 milyon ton taş ve malzeme dolgusu yapacağız. Bugün itibarıyla 70 ağır iş makinesi günde 20 bin ton taş dolgu yapmak üzere çalışmalara başladık ve 9,5 milyon ton taş şu an dolgu yapmış durumdayız. Bunun 6 milyonu kategorik taş dediğimiz direk mendireğin yapımında kullanılacak olan taş. Havalimanın yapımında en önemli olan mendireğin yapımında dolgu da yüzde 30’u geçmiş durumdayız. Havalimanın tamamını düşünürseniz de yaklaşık yüzde 11’ini geçmiş durumdayız.”

HEDEF, 29 EKİM 2020

Rize- Artvin Havalimanı’nı 29 Ekim 2020 tarihinde hizmete sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Arslan, “Nisan ayında günde 80 bin ile 100 bin ton arasında dolgu yapar hale geleceğiz. Nisan ayından itibaren işler çok daha hızlı hale gelecek. Çünkü hedefimiz ve sözümüz var; 29 Ekim 2020’de Rize- Artvin Havalimanı’nı hizmete sunmuş olmak. Ayrıca bu havalimanında yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek bir terminal yapacağız ki bu yıl içerisinde de terminal inşaatına da başlayacağız. Ancak ondan önce Karadeniz’in, Rize’nin, Artvin’in motif özellikleri de barındıran bu bölgeye has bir terminal yapmak adına birkaç alternatif çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar bitmek üzere” dedi.

‘TAŞ TAŞIMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR’

Havalimanı inşaatında dolgu çalışmaları için yeni taş ocağıyla da çalışmaya başlanacağını kaydeden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Taş taşıma işlemleri sürüyor. Yaklaşık 85 milyon ton dolgu yapacağımız için mevcut taş ocağı bizim ihtiyacımızı görmeyecek. Tektaş ocağı dediğimiz Tektaş mevkisindeki ikinci taş ocağıyla ilgili de çalışmalar son aşamaya geldi. Oradaki çalışmaları da bitirdiğimizde inşallah Nisan ayında günde 80 ile 100 bin ton taş taşır hale getirip, kısa sürede bu havalimanı inşaatını tamamlayıp, hizmete açmış olacağız” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Arslan ile Spor Bakanı Bak, bölgedeki incelemelerinin ardından Cankurtaran Tüneli’nin açılış törenine katılmak üzere Artvin’e hareket etti.