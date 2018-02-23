Bakan Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’ni gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, “Daha önce tarih verdik, rüzgar bize izin vermedi. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Hedefimiz bu sene içerisinde inşallah burayı bitirmek” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul’u görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. İşçilerle de sohbet eden Bakan Arslan, kuleyle ilgili bilgi vererek, “221 metre betonarme yüksekliği olan, üzerine 144,5 metre çelik konstrüksiyon antenlerin oluşturduğu ve onun üzerine de spine dediğimiz en uç anten ki, o da 23 metre olacak, hepsini üst üste koyduğunuz zaman 387 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu 387 metreye 118 metre de deniz seviyesinden olan yüksekliği düşünürseniz, kulenin en üst noktasına çıktığınızda İstanbul’un her tarafını görebilir olacağız” dedi.

Kuleyi İstanbul’a sembol olması, gelen misafirlere o enfes görüntüyü göstermek adına yapmadıklarını söyleyen Bakan Arslan, “Bu kuleyi İstanbul’daki antenlerden kaynaklı TV ve radyo vericilerinden kaynaklı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve onların yerine tek bir anten ve tek bir kuleyle bu işi görmek adına yapıyoruz. Böyle bir şaheserin yapılması sırasında başka fonksiyonlar da yüklemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

39 ve 40’ıncı katlarda restoranlar olacak

33’üncü ve 34’üncü katlarda deniz seviyesinden yüksekliği 366,5 metre ile 371 metre olan kulenin seyir terasları olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, “Gelen misafirlerin buralardan İstanbul’u izleyebilecekler ve yine 39 ve 40’ıncı katlarda da restoranların olacağını, bunların da deniz seviyesinden 393,5 metre ile 398 metre yüksekliğinde. Kule ise 49 kattan oluşuyor. Uzun ve birbirini takip etmesi gereken süreçler söz konusu. Aynı anda birçok işi yapma şansı bunları belli periyotta yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla içeride yapılan işler dışarıdan gözükmediği için sanki bir şey yapılmıyor gibi bir algı var ama bilinmeli ki içeride çok ciddi bir iş yapılıyor. Ve bu bin 200 tonluk konstrüksiyon yukarıya doğru çıktıkça onun altında ayrıca 200 tonluk bir denge ağırlığı var. Bin 400 tonluk bir ağırlığı yukarıya çıkarıyoruz. Bu bin 400 tonluk ağırlık tamamen yukarı çıktıktan ve işlemler bittikten sonra altında 2,5 metre kalınlığında bir betonarme işlem yapılacak” dedi.