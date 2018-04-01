Bakan Arslan: Mehmetçiğimiz, duanızla olağanüstü mücadele veriyor

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kadınların Zeytin Dalı Harekatı'na verdiği desteğe vurgu yaparak, “Mehmetçiğimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, güvenlik korucularımızın hep yanındasınız, hep duacısısınız. Sizin duanızla, sizin desteğinizle, sizin verdiğiniz güçle evlatlarınız, evlatlarımız, kardeşleriniz, kardeşlerimiz ve yavrularımızın babaları orada olağanüstü bir mücadele veriyor" dedi.

Kars’tan karayolu ile Ardahan’a gelen Bakan Arslan, Ak Parti Kadın Kolları kongresinin yapıldığı Gençlik Merkezi Konferans Salonu önünde Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Ahmet Arslan, 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı duran kadınları, Nene Hatun, Kara Fatma, Halide Edip’e benzetti. Bakan Ahmet Arslan, “Bin yıldır bu coğrafyada ecdadımız hep mücadele vermiş. istiklal ve istikbal mücadelesi vermiş, gelecekle ilgili kaygılarına omuz omuza, sırt sırta durmuş. Bu durumu en iyide bu coğrafyalar biliyor. Ecdadımız, yüz yıl önce bu coğrafyalar kurtuluş savaşı verirken, nasıl ki kadınlarımızla, bayanlarımızla omuz omuzaydı, bundan iki sene önce 15 Temmuz’da da hanin darbe girişimine karşı dururken yine sizlerle omuz omuzaydı. Allah razı olsun, her biriniz o gün birer Nine Hatun’dunuz, Kara Fatma’ydınız, Halide Edip’tiniz" dedi.