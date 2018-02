Bakan Arslan, Mobil Dünya Kongresi’nde sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Arslan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018’de Komtel, Huawei, Nokia ve ZTE stantlarını ziyaret ederek, 5G teknolojisi ve akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi aldı.

Ardından sektör temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Arslan yaptığı konuşmada, Mobil Dünya Kongresi’ni ülke ve sektör olarak önemsediklerini söyledi.

Ülke hedeflerini gerçekleştirirken geçen yılki büyüme oranlarının herkesi memnun ettiğini anlatan Arslan, 860 milyar dolarlık yıllık mili gelir içinde 157 milyar dolarlık ihracatın önemli olduğunu ve bilişim sektörünün bu büyümedeki katkısının yadsınamayacağını kaydetti.

Arslan, gelecekte hedefleri büyük olan Türkiye’nin ekonomisinin büyümesi adına dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması adına sektörün bundan sonra daha fazla katkı vermesi için üzerlerine düşünleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, yaptıkları düzenlemelerle sektörün önünü açmalarının önemli olduğunu ancak sektörün de bu büyümeye inanarak, hedefler doğrultusunda adım atmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Önlerindeki en büyük hedefin 5G’ye 2020’de geçen bir ülke olmak olduğunu dile getiren Arslan, "Ancak bununla yetinmeyip standartların belirlenmesi dahil bu işin öncüsü olmak. Onun için her platformda bir araya geliyoruz. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürün birincisi ve esas hak edicisi ülkenin kalkınmasına, gelişmesine olan inançları çerçevesinde her platformda bize destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım ve kabinedeki arkadaşlarımızın, sektöre her türlü desteği veriyor olmaları ve geçmişte bu sektörün öncülüğünü yapmış olmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Arslan, yapılanların sadece 81 milyon için değil, dünyadaki yaklaşık 8 milyar insan için önemli olduğuna işaret ederek, elde ettikleri verileri, insanlığın ve insanların hayrına kullanmak adına çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.