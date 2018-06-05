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Bakan Arslan, Nevşehir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

NİĞDE'ye gitmek üzere hava yolu ile Nevşehir'e gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kapadokya Havalimanı'nda Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Arslan, Nevşehir'de

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NİĞDE'ye gitmek üzere hava yolu ile Nevşehir'e gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kapadokya Havalimanı'nda Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Vali İlhami Aktaş, karşılama sonrası protokol üyeleri ile kısa süre görüşen ve Nevşehir'le
ilgili istekleri dinleyen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı
kara yolu ile Niğde'ye uğurladı. Karşılama törenine ayrıca; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit de katıldı.

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