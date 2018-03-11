Bakan Arslan: Sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmakta

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ''Sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmak, bataklıkları kurutmak ve oraları sivil, masum halka teslim etmekte. Ülkemizde misafir olan mazlumların ve mağdurların kendi memleketlerine, köylerine huzur içinde dönmeleri için çabalıyoruz'' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Karaman- Mersin yolundaki Sertavul Geçidi'ne yapılan, 3 bin 300 metrelik Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü'nün temel atma törenine katılmak üzere Karaman'da geldi. Karaman Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Arslan, daha sonra temel atma törenine geçti. Törene Bakan Arslan'ın yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Arslan, devlet güçlendikçe birtakım unsurların, Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını savunarak, şunları söyledi:

''Biz ülke olarak güçlendikçe, devlet olarak güçlendikçe, millet olarak ecdadının bizlere güçlü şekilde bıraktığı bu toprakları gelecek nesillere güçlü bırakmak adına gayret sarf ettikçe, bizlerin önünü kesmeye çalışacaklar. Birileri, Türkiye'nin büyümesini, bu kalkınma hamlesini çekemiyor. Bu projeleri nasıl durdurabiliriz, bu projeleri nasıl engelleriz; diye her türlü gayreti gösteriyorlar. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin gelişmesi ve dünyaya kafa tutarak, 'Dünya 5'ten büyüktür. Bu coğrafyada milletimin, memleketimin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' diyen ve sözü daha çok dinlenen bir cumhurbaşkanı olduğu sürece, Türkiye Cumhurbaşkanı ile birlikte yüceldikçe, dünya; Türkiye'nin yolunu kesmek için yine oyunlar oynamaya devam edecek.''

'KÖYLERİNE HUZURLA DÖNMELERİ İÇİN ÇABALIYORUZ'

'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Arslan, ''Türkiye Cumhuriyeti sadece içerideki hainleri temizlemek için içerideki terör örgütlerini temizlemek için değil, dışarıda da onların bataklıklarını kurutmak için o hainlerin tepesine binmek için 'Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Oradaki sivillerin başına herhangi bir şey gelmesin, diye kendi canını ortaya koyuyor. Bugüne kadar 3 bin 191 terörist etkisiz hale getirildi. Onların birçok mühimmat depoları yok edildi, yok edilmeye devam ediyor. Artık sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmak, bataklıkları kurutmak ve oraları sivil masum halka teslim etmekte. Ülkemizde misafir olan mazlumların ve mağdurların kendi memleketlerine, kendi köylerine huzur içerisinde dönmeleri için çabalıyoruz. Rabb'im, orada mücadele eden Mehmetçik'imize yardımcı olsun" diye konuştu.

Temel atma töreninin ardından Karaman Tren Garı'nda incelemelerde bulunan Bakan Arslan, DMO (Dizel Motorlu Ünite) Treni'nin makinist koltuğuna geçip, Konya'ya hareket etti.