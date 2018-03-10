  Bakan Arslan: Terör örgütünün isminin ne olduğu önemli değil

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen odakların bazen direkt bazen de maşalar marifetiyle eyleme geçtiğini belirterek, "Terör örgütünün isminin ne olduğu önemli değil. Bir gün PKK olur, bir gün FETÖ olur, bir gün YPG olur, bir gün PYD olur, bir gün DHKPC olur. İsmi önemli değil" dedi.

Güç Birliği toplantısının 8'incisine katılmak üzere Van'a gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle buluştu. Bakan Arslan burada yaptığı konuşmada, ülkedeki kardeşliği bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyerek, "Her insana aynı derecede saygı, hoşgörü göstermek ve kardeş olduğumuzu unutturmadan bir arada yaşamak var. Ne yazık ki bu kardeşliğimizi bozmak isteyen, kardeşler olarak bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar var. Dün de, bugün de var, yarın da olacak; bundan hiç şüphe yok. Bazen direkt yapacaklar, bazen de maşalar marifetiyle yapacaklar. Bazen 15 Temmuz'da olduğu gibi hain terör örgütü ve onun elebaşı FETÖ ve yandaşları marifetiyle yapmaya çalışacaklar. Bazen de bugün olduğu gibi terör örgütü marifetiyle yapacaklar. Terör örgütünün isminin ne olduğu önemli değil. Bir gün PKK olur, bir gün FETÖ olur, bir gün YPG olur, bir gün PYD olur, bir gün DHKPC olur. İsmi önemli değil" diye konuştu.