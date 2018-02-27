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Bakan Arslan: "Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok" dedi.Bakan Arslan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında Türk Telekom iştiraki Argela’nın ABD’deki şirketi Netsia’nın standını ziyaret etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok" dedi.
Bakan Arslan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında Türk Telekom iştiraki Argela’nın ABD’deki şirketi Netsia’nın standını ziyaret etti. Ziyaretinde yetkililerden bilgi alan Arslan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türk Telekom ülkemiz açısından stratejik bir kurum"
Arslan, CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Türk Telekom’a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına dair ifadeleri üzerine yöneltilen soruya, şu yanıtı verdi: "Bu konu hep konuşuldu, hep konuşuluyor. Sebep şu, gerek sektörün büyümesine bağlı olarak GSM operatörlerimizin sadece Türkiye’de sınırlı kalmayıp bütün dünyada etkili hale gelmesi, gerekse Türk Telekom ana şirket ve iştirakleri olan şirketler marifetiyle geliştirdikleri sistemler çerçevesinde dünyada söz sahibi olması. GSM operatörlerimizin bu başarısı bizi gururlandırıyor. Kaldı ki, Türk Telekom ülkemiz açısından dün de bugün de çok stratejik bir kurum. Bunu sektörün içindekiler zaten biliyordu ancak vatandaşımız da 15 Temmuz hain darbe girişiminde buna çok net şahit oldu."

"Oger Telekom 10-11 yıldır, ödediği paranın daha faizini almış durumda değil"
Türk Telekom’un imtiyaz hakkı devri çerçevesinde alması gereken paranın tamamını Oger Telekom’dan aldığını bildiren Arslan, Oger Telekom’un ödemesi gereken paranın tamamını nakit olarak ödediğini, Türk Telekom’un imtiyaz hakkı devri çerçevesinde alması gereken paranın tamamının 2006 yılında ödendiğini, bunun çok net bilinmesi gerektiğini söyledi.
Oger Telekom’un daha sonraki süreçlerde, bugüne kadar temettüden aldığı paranın tamamının Türk Telekom’a ödediği paraya karşılık gelmediğinin altını çizen Arslan, "10-11 yıldır, ödediği paranın daha faizini almış durumda değil, bize ödediği para adar temettüden para aldı ancak o günden bugüne alması gereken faizi düşünürseniz, bundan sonraki yıllarda elde edeceği gelir çerçevesinde bunu karşılamış olacak" şeklinde konuştu.

"Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok"
Türk Telekom’un karlılığının makyajlandığı yönündeki açıklamalara da değinen Arslan, "Herkes biliyor ki, Türk Telekom Borsa’da kote olan şirket. Türk Telekom’un bütün iş ve işlemleri bütün finansal yapısı, ilgili uzmanların rahatlıkla eriştiği durumda. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Türk Telekom özellikle uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından denetleniyor, SPK tarafından denetleniyor, KAP’a olan bildirimlerini de yapıyor. Dolayısıyla Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok. Yönetim Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde bu sene ciddi bir karlılık olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. Deniyor ki, ’Temettü dağıtılırsa, bu temettüden kaynaklı bankaların borcu ödenir.’ Benim derdim Otaş’ın borcunu ödeyip ödemediği değil, benim derdim bankaların o borcu alıp almadığı değil" ifadelerini kullandı.

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