Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok" dedi.

Bakan Arslan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında Türk Telekom iştiraki Argela’nın ABD’deki şirketi Netsia’nın standını ziyaret etti. Ziyaretinde yetkililerden bilgi alan Arslan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türk Telekom ülkemiz açısından stratejik bir kurum"

Arslan, CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Türk Telekom’a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına dair ifadeleri üzerine yöneltilen soruya, şu yanıtı verdi: "Bu konu hep konuşuldu, hep konuşuluyor. Sebep şu, gerek sektörün büyümesine bağlı olarak GSM operatörlerimizin sadece Türkiye’de sınırlı kalmayıp bütün dünyada etkili hale gelmesi, gerekse Türk Telekom ana şirket ve iştirakleri olan şirketler marifetiyle geliştirdikleri sistemler çerçevesinde dünyada söz sahibi olması. GSM operatörlerimizin bu başarısı bizi gururlandırıyor. Kaldı ki, Türk Telekom ülkemiz açısından dün de bugün de çok stratejik bir kurum. Bunu sektörün içindekiler zaten biliyordu ancak vatandaşımız da 15 Temmuz hain darbe girişiminde buna çok net şahit oldu."