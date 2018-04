Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatarak, Türkiye’nin bugün dünyadaki mazlumların, mağdurların umudu olduğunu, milletten aldığı destekle mazlumların umudu olmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi’ne katılmak üzere Ardahan’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı kongrenin yapılacağı Ardahan Gençlik Merkezinde Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ak Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, kurum ve daire amirleri ile partililer karşıladı. Bakan Arslan daha sonra kongrenin yapılacağı Toplantı Salonu’na geçti.

Burada konuşan Bakan Arslan, ’’Bugün büyüyen, gelişen bir Türkiye var ve büyüyen bir Türkiye aynı zamanda dünyadaki mazlumların, mağdurların da umududur. O yüzden parti olarak, ülke olarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olarak, dünyadaki mazlumlara sahip çıkarken, diyoruz ki ’sizin desteğiniz, sizin gayretiniz, verdiğiniz enerji çok önemli.’ 4.5 milyon kadın üyemizin olmasını çok çok önemsiyoruz. Bu anlamda davamıza hizmet ederken, 40 milyon kadınımızı görmemezlikten gelme şansımız, dün olduğu gibi, Allah’ın izniyle gelecekte de olmayacak. Bu bakış açısıyla AK Parti hep kadınlarla yürüdü. Kadınlarla yürüyecek’’ dedi.

Kurtuluş savaşında erkekler kadar kadınların da önemli görevler üstlendiğini söyleyen Bakan Arslan, ’’Yeri geldiğinde cephede yeri geldiğinde cephe gerisinde mehmetçiğe çok büyük destekleri olmuştur. Sadece kurtuluş savaşında değil, Türk kadını tarih boyunca erkekler kadar vatanları için görevlerini yerine getirmişlerdir. Bu coğrafyalarda kurtuluş savaşı verilirken, nasıl ki kadınlarımızla omuz omuza mücadele ediyorduysak, bundan iki sene önce 15 Temmuz’da da yine hain darbe girişimine karşı dururken omuz omuzaydık. Sizlerle birlikteydik. Her biriniz o gün birer Nene Hatundunuz. Her biriniz o gün birer Kara Fatmaydınız. Her biriniz o gün birer Halide Ediptiniz. Sizlerin desteğinizle Mehmetçik bugün mücadele veriyor’’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halktan aldığı destekle "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Bakan Arslan, Türkiye’nin bugün dünyadaki mazlumların, mağdurların umudu olduğunu, milletten aldığı destekle mazlum ve mağdurların umudu olmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’yi ulaşılabilir, erişilebilir hale getirmek için her noktada bölünmüş yollar ve demir yolları yaptıklarını anlatan Arslan, AK Parti olarak ülkenin 780 bin kilometre karesini birbirinden ayırmadan hizmet ettiklerini belirterek, ’’Ardahan’da bir dönemler bölünmüş yol sıfırdı. Bugün gelinen noktada 90 kilometre bölünmüş yol yapılmış, yapılmaya devam ediyor. Ardahan’ın sadece iller arası ile değil, ilçeler ile de bağlantısını bölünmüş yollarla kuruyoruz. Sadece kendi bakanlığım tarafından Ardahan’da 2 milyar 225 milyonluk yatırım yapıldı. En önemlisi, 16 nisanda Ardahan önemli bir karar aldı. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Önümüzdeki seçimler için de çalmadığımız kapı, girmediğimiz gönül bırakmamalıyız.’’ dedi.