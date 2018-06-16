Bakan Arslan'dan Doğu Anadolu'ya 6 tünel müjdesi

Muharrem İnce'nin ifade ettiği köprülerin yapımına harcanan para nedeniyle doğudaki iller gibi birçok şehre yatırımların gerçekleşemediğine değinen Arslan, "Para kalmadığı için Ağrı'da bölünmüş yol, havaalanı yoktu. Onlar oralara bütün vergilerimizi harcayıp o köprüleri yapınca ülkenin geri kalan yerlerine hiçbir şey yapamıyorlardı. Günahlarını almayalım. Koskoca Ağrı'ya 17 kilometre bölünmüş yol yapmışlardı. Muharrem İnce üzülmesin, bir şey daha yapmışlardı. 2 kilometre sıcak asfalt vardı Ağrı'da. 80 yılda Ağrı'ya 17 kilometre bölünmüş yol, 2 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı, üçüncü havalimanını da Avrasya Tüneli de Osman Gazi Köprüsü'nü de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de Çanakkale Köprüsü'nü de yap-işlet-devret metoduyla özel sektöre yaptırdı. Biz bunları özel sektöre yaptırırken topladığımız vergiyle de Ağrı'ya, Muş'a, Kars'a, Iğdır'a da hizmet getiriyoruz." diye konuştu.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde doğuya yapılan yatırımların önemine işaret ederek, yatırımlarla doğunun batı ile arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalkmaya başladığını bildirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ağrı-Erzurum karayolunda 5, Doğubayazıt-Van arasındaki Tendürek Geçidi'nde ise bir olmak üzere 6 tünel yapacağız." dedi.

Ağrı'ya 15 yılda 343 kilometre bölünmüş yol, 289 kilometre sıcak asfalt yapıldığına vurgu yapan Arslan, "Muharrem İnce fizik öğretmeni. Başka hiçbir şeyi bilmiyorsa bunu iyi bilir. 289 kilometre 2 kilometrenin 144 katından da fazla. Büyük projeleri özel sektöre yaptırırsan, parasını kullanıcıya ödetirsen Ağrı'yı da bu kadar bölünmüş yol, sıcak asfalt, üniversite, tıp fakültesi, hastane, doğalgaz ve başka hizmetlerle tanıştırırsın. Bizim bakanlığımızın 80 yılda Ağrı'ya yaptığı yatırım 99 milyon liraydı, son 15 yılda yaptığımız yatırım ise 3 milyar lira, yani 3 katrilyon lira." dedi.

Arslan, bölgedeki diğer yatırımlara da değinerek, "Ağrı-Erzurum karayolunda 5, Doğubayazıt-Van arasındaki Tendürek Geçidi'nde ise bir olmak üzere 6 tünel yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Partideki bayramlaşmanın ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ile esnaf ziyareti yapan Arslan, Merkez Camisi yanındaki parkta düzenlenen "Geleneksel helise yemeği" etkinliğine de katıldı.

Arslan daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı Şubesi'ni de ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

