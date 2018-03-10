Bakan Arslan’dan Van Gölü’ne ikinci feribot müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapımı devam eden feribotun haziran ayı sonunda Van Gölü’nde sefere çıkacağı müjdesini verdi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak Van’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin en büyük feribotu unvanına sahip Alpaslan isimli feribotta incelemelerde bulundu.

Van Gölü’nün İskele sahilinde bulunan feribotu incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, “Van ile Tatvan arası trenlerin taşınması adına hizmete girmiş olan birinci tren ferimizde inceleme yaptık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemizin bu anlamdaki en büyük iki gemisi bir tanesi hizmete girmiş, ikincisini inşallah Haziran sonu Temmuz başı itibariyle hizmete sunmuş olacağız. Daha önceki gemilerimizde bir seferde 11 vagon taşıyabiliyorken, bu gemilerle aynı anda 50 vagon taşıyabilir hale geldik. Daha önce yılda yaklaşık 15 bin vagon taşıyabiliyorken, iki gemimizin hizmete girmesiyle birlikte yılda 115 bin vagon taşıyabilir hale geldik. Van’a gelen yolcu ve yük bizim için önemli ama ülkemizin batısından Van’a gelen ve Van üzerinden İran’a giden önemli bir koridorun tamamlayıcısı olan hattın kesintisiz hale gelebilmesi, demir yolunda daha fazla yük taşıması adına çok daha gemilere ihtiyacımız vardı. Nitekim bu süreç Başbakanımızın bakanlığı döneminde başladı” dedi.

İki geminin hizmete girmiş olmasının bölge ekonomisi, ticareti, yük ve yolcu hareketinin gelişmesi adına çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, feribotun bazı özellikleri hakkında bilgi verdi. Arslan, “TÜLOMSAŞta Eskişehir’de yüzde yüz yerli olarak imal edilmiş, ana makinelerin Türkiye’de yapılmış olması 4 adet ana makine, ana makinelerin gücü bin 670 beygir, 4 tane bin 670 beygir ana makinamız var. Gemimiz bulunduğu yerde baş taraftaki, orta taraftaki ve kıç taraftaki pervanelerin çalışması marifetiyle bulunduğu yerde dönebiliyor. Bu gemiler için çok önemli bir özelliktir. Kurduğumuz sitemlerle de yükü ister yeni yüklemiş olun, ister son aşamasına gelmiş olsun palas suyunu dengelemesi marifetiyle de sürekli gemi ile rampa aynı seviyede kalabilir halde yüklemenin ve boşaltmanın hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve herhangi bir risk oluşmaması adına önemli bir özelliktir” diye konuştu.

“İki gemimizin toplam bedeli yaklaşık 323 milyon TL’dir”

Yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden iki feribotun toplam maliyetinin 323 milyon TL olduğunu ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçinde bulunduğumuz gemi 15 Ocak itibariyle hizmet vermeye başladı. İkincisini de Haziran ayı sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Biz bir seferde iki gemiyle yüz vagon taşıyabilir hale geleceğiz. Bu çok önemli bir özelliktir. Bugüne kadar Van merkezli yaklaşık 550 bin ton yüke hizmet etmişken, iki gemimizin hizmete girmesiyle yük miktarını artırabilir hale geleceğiz. Hem ithalatımızı, hem ihracatımız da artıracağız. Bu bölge üzerinde ciddi ihracat yapılıyor, ülkemiz ihracatına katkı sağlayacağız. Van’daki yüklerin ülkemizin batısına götürülmesi değil, ülkemizin batısındaki yüklerin Van üzerinden gidebilmesi anlamında önemli görev ifa eden gemilerimiz Van’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun.”

Bakan Arslan’a ziyaret kapsamında Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ile kurum amirleri ve partililer eşlik etti.