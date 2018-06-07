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Bakan Bak: AK Parti eserleri ile meydanda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti iktidarları döneminde ülkede önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "AK Parti eserleri ile meydanda" dedi.

Bakan Bak: AK Parti eserleri ile meydanda

Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti iktidarları döneminde ülkede önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "AK Parti eserleri ile meydanda" dedi.
Rize’nin Pazar ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu. Pazar ilçesinde hemşehrileri ile bir araya geldiğini ifade eden Bakan Bak, AK Parti iktidarları döneminde ülkede önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızda, 13 Haziran'da gelecek. Türkiye’nin en uzun tünellerinden biri olan Ovit Tüneli'ni açacak. 138 yıllık bir rüya gerçek olacak. Ak Parti konuşmaz, yapar. Ak Parti eserleriyle meydanda. Ovit Tüneli'nin tamamlanıyor olması, hizmete alınacak olması, Rize Artvin Havalimanı'nın yapımı şu anda devam ediyor, devasa projeler devam ediyor. Cumhurbaşkanımız sahada çalışıyor. Yoğun bir tempo var, bütün bakanlarımız sahada çalışıyorlar. Teşkilatlarımızla beraber bütün gücümüzle sahadayız çünkü güçlü meclise ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için 'Güçlü hükümetle, güçlü meclisle birlikte güçlü Türkiye' diye bir sloganımız var, çalışmaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızla kenetlendik yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 24 Haziran’da başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
MİNİK SPORCULARLA BULUŞTU
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazarspor altyapısında eğitim gören genç oyuncuları Pazar İlçe Stadı’nda ziyaret ederek, miniklerle futbol oynadı. Topla hareketler yapan Bakan Bak, gençlerle sohbet edip tavsiyelerde de bulundu. Bakan Bak, gençlerin daha iyi çalışıp bütün spor dallarında ülkeyi temsil edebilmeleri için gerekli altyapı ve destek çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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Bakan Bak: AK Parti eserleri ile meydandaBakan Bak: AK Parti eserleri ile meydandaBakan Bak: AK Parti eserleri ile meydandaBakan Bak: AK Parti eserleri ile meydanda

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