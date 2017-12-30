Bakan Bak: Bu tatlı yarışımız devam edecek (2)

BAKANLAR GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti'nin Bayburt 5'inci Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan ve gençlere seslendiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzde 2019 seçimleri var. Çok hayati önem taşıyan bir seçime gideceğiz. Kaybedecek zamanımız artık yok. Bir anımız dahi yok. Teşkilat olarak 'Gece gündüz, kar kış' demeden sonuna kadar çalışacağız. Büyümeye devam edeceğiz. Gençlerimize yürekten inanıyorum" dedi. Bölgede planlanan yatırımlardan da söz eden Bakan Ağbal, gençlik kolları teşkilatının üniversitedeki faaliyetlerinin artırılması ve gençlerle daha çok diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

BAKAN BAK: GENÇLER YOLUNUZ AÇIK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise gençlere güvenlerinin tam olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Biz Karadeniz'in çocukları ülkemizi, milletimizi çok seviyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle yürümeye devam ediyor. Ben de onun yetiştirdiği gençlerden biriyim. Siyasete onun yanında başladım. 12 yaşından beri onun yanındayım. Beni okuttu, şimdi de bakan olarak yanındayım. Gençlere siyaset yolunu açtı. Gençler yolunuz açık. İşte ben bir örneğim."