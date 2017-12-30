Bakan Bak: Bu tatlı yarışımız devam edecek/ YENİDEN

Son Güncelleme 8 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 19:45 |8 saat önce

Sayın Yazıişleri müdürlerine, 'Bakan Bak: Bu tatlı yarışımız devam edecek' başlıklı haberimizi yeniden veriyoruz! YENİDEN ---------------- Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2019 seçimlerini değerlendirerek, "Bayburt referandumda birinci oldu, Rize'yi geçti; bizim liderliğimizi aldılar, ikinci sıraya düştük. O yüzden tebrik ediyoruz Bayburt'u. İnşallah 2019 seçimlerinde de bu tatlı yarışımız devam edecek" dedi. AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak için Bayburt'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, valiliği ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Maliye Bakanı Ağbal, bölgedeki yatırımları yakından incelediklerini belirterek, memleketine gelen Bakan Bak'a "Hoş geldiniz" dedi. BAYBURT'U KUTLADI Bakan Bak da kentte çeşitli programlara katılacaklarını ve sahada yapılması planlanan bazı projelere ilişkin incelemelerde bulunacaklarını söyledi. 2019 seçimlerinin yaklaştığını hatırlatan ve partisinin Bayburt'ta seçimlerde aldığı başarılara dikkat çeken Bakan Bak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız il başkanlığı kongresi için Bayburt'a geldiğinde en az 4 bin kişilik spor salonu sözü vermişti. Ben talimatı aldım ve hazırlıklarımızı yaptık. Bugün de yerine bakacağız. Biz hazırız, hemen ihalesine çıkıp başlayacağız. Bayburt referandumda birinci oldu, Rize'yi geçti; bizim liderliğimizi aldılar, ikinci sıraya düştük. O yüzden tebrik ediyoruz Bayburt'u. İnşallah 2019 seçimlerinde de bu tatlı yarışımız devam edecek. Gelirken Gümüşhane'ye de uğradım, onlar da 4'üncü sıradaydı. Rakipleri takip diyoruz, onların performansı önemli bizim için." Gençler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak gençlerimizin emrindeyiz. Onların sağlıklı ortamda spor yapmaları, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Burada spor ve gençlikle ilgili konuları da değerlendireceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bakan Bak'a kente özgü ehram üzerine tezhip işlenmiş tablo hediye etti.

BAKANLAR GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti'nin Bayburt 5'inci Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan ve gençlere seslendiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzde 2019 seçimleri var. Çok hayati önem taşıyan bir seçime gideceğiz. Kaybedecek zamanımız artık yok. Bir anımız dahi yok. Teşkilat olarak 'Gece gündüz, kar kış' demeden sonuna kadar çalışacağız. Büyümeye devam edeceğiz. Gençlerimize yürekten inanıyorum" dedi. Bölgede planlanan yatırımlardan da söz eden Bakan Ağbal, gençlik kolları teşkilatının üniversitedeki faaliyetlerinin artırılması ve gençlerle daha çok diyalog kurulması gerektiğini söyledi. BAKAN BAK: GENÇLER YOLUNUZ AÇIK Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise gençlere güvenlerinin tam olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Biz Karadeniz'in çocukları ülkemizi, milletimizi çok seviyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle yürümeye devam ediyor. Ben de onun yetiştirdiği gençlerden biriyim. Siyasete onun yanında başladım. 12 yaşından beri onun yanındayım. Beni okuttu, şimdi de bakan olarak yanındayım. Gençlere siyaset yolunu açtı. Gençler yolunuz açık. İşte ben bir örneğim."