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Bakan Bak: Cumhurbaşkanı'mız 5'inci kez olimpiyat şampiyonu oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 23:20 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

Bakan Bak: Cumhurbaşkanı'mız 5'inci kez olimpiyat şampiyonu oldu

Muhammet KAÇAR- Osman ŞİŞKO/RİZE, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarını değerlendirdi. Bak, "Spor terimiyle Cumhurbaşkanı'mız, 4 olimpiyat gördü, 4 olimpiyatta şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı'mız, 5'inci kez olimpiyat şampiyonu oldu" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA), cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Bak, kazananın, millet olduğunu belirterek, 'cumhur ittifakı'nın, 'millet ittifakı' ile Avrupa'yı ve ABD'yi sandığa gömdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıldır iktidarda olduğunu kaydeden Bak, "Spor terimiyle Cumhurbaşkanı'mız, 4 olimpiyat gördü, 4 olimpiyatta şampiyon olmuş. Bu da 5'inci olimpiyat şampiyonluğu oldu. Karşısındaki rakiplerin Türkiye şampiyonluğu hatta il şampiyonlukları bile yok. Kendi partilerinde bile genel başkan olamamışlar. Millet 'Ben bütün oyunları bozarım' dedi. Pensilvanya, ABD ne derse desin, milletin dediği olur. Hiç kimse millete diz çöktüremez, hiç kimse bayrağı indiremez, ülkeyi bölemez" diye konuştu.
YAZICI: 'GÜÇLÜ TÜRKİYE' HEDEFİMİZİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise seçim sürecinin çok ders verici olduğunu belirterek, "Milletten aldığımız bu destekle Türkiye'yi 2023'e taşıyacağız. İktidar, Türkiye'nin iktidarıdır. Hükümet, Türkiye'nin hükümetidir. Parlamento, milletin parlamentosudur. Bu modelle parlamento daha da güçlenmiştir. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve ikisinden doğan güçlü büyük Türkiye hedefimizi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Bak: Cumhurbaşkanı'mız 5'inci kez olimpiyat şampiyonu oldu

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