Bakan Bak: Dedeler, torunlarını alıp spor salonuna getirsin

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çocukları tatilde yaz spor okullarına beklediklerini belirterek, “Dedelere sesleniyoruz, torunlarını alsınlar spor salonlarına getirsinler” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’nin Pazar ilçesi Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Bak, minik öğrencilere başarılar dileyerek karnelerini verdi.

Öğrencilere tatilde spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Bakan Bak, “Bütün okullarda yetenek taraması başlattık. Yetenek taraması ile Türkiye'de spor altyapısını geliştirmek istiyoruz. Futboldan yüzmeye, basketboldan voleybola, atletizmden yelkene kadar her alanda yaz spor okullarımız var. Orada çocuklarımızın sporla iç içe olmasını arzu ediyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizin en az iki dalda spor yapması, lisanslı olması. Okullarda spor kulüpleri oluşturarak da rekabeti, mücadeleyi artırmak” dedi.

'1,5 MİLYON GENCİMİZ YAZ SPOR OKULLARINA KATILDI'

Bakan Bak, gençlerin hayatlarında sporun her zaman vazgeçilmez olması gerektiğini kaydederek, “Spor, gelişiminize etki edecek bir olgu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geçtiğimiz yıl yaz spor okullarında 1,5 milyondan fazla gencimizle buluştuk. Her ilimizde ve ilçemizde spor okulları açıyoruz. Salonlarımız, çocuklarımızın emrinde. Özellikle hükümetimiz döneminde binlerce tesis yapıldı, eserler ortada" diye konuştu.

Ebeveynlerin çocuklarını spora teşvik etmelerini isteyen Bakan Bak, "Çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz. Hoplasınlar, zıplasınlar, koşsunlar, çünkü onların hakkı. Karnelerini aldılar, yoğun bir tempodan çıktılar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, canımız, ciğerimiz. Onların iyi bir eğitim almalarını istiyoruz. Karnelerini aldılar, sonuç ne olursa olsun, onları kucaklayalım, şefkatli davranalım ve ellerinden tutalım. Dedelere sesleniyoruz, torunlarını alsınlar spor salonlarına getirsinler. Kendileri de orada onları izlesin ve takip etsinler. Dede- torun, nine- torun, hepsini birlikte sahalara, spor salonlarına, havuzlara bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Bak öğrencilere karne dağıttıktan sonra, çeşitli spor etkinliklerinde dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.

