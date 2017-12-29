Bakan Bak, Güneysu'da gençlik merkezi temeli attı (2)

BAKAN BAK, HALI SAHA MAÇI YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de İl Genel Meclis üyeleri ile halı saha maçı yaptı. Ay yıldızlı forma ile sahaya çıkan Bakan Bak, stres atmak ve spor yapmak için futbol oynadığını belirterek, "Futbol keyif verici, insanları etkileyen bir spor. Spor yapmak dostluklar için çok önemli" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uzun yıllar futbol oynadığını hatırlatan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın santrafor olarak tekniği iyidir. İyi goller atmıştır. Futbolu iyi bilir. Biz de onun yanında yetiştik. Biz de fena değiliz" diye konuştu.

Bakan Bak'ın 2 gol, 2 asistle oynadığı karşılaşma 7-7 berabere sonuçlandı.

Maç sonunda Bakan Osman Aşkın Bak, "Dostluk kazandı, güzel bir maç oldu" diyerek rakiplerinin kondisyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Bak, futbolu ile beğeni toplayan Ak Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı'yı da tebrik etti.