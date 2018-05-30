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Bakan Bak: Millet ne not veriyor, biz ona bakıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin büyümesine not veren uluslararası derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi, "Kafalarına göre not veriyorlar.

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin büyümesine not veren uluslararası derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi, "Kafalarına göre not veriyorlar. Esas önemli olan milletin verdiği not. Millet ne not veriyor, biz ona bakıyoruz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Rize Milletvekili adayı Muhammed Avcı, Rize'nin Güneysu ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bak ve Yazıcı burada Fındıklı ilçesine geçti, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dev projeleri gerçekleştirmek için koşar adımlarla çalıştığını belirterek 16 yılda Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğünü söyledi. Türkiye'nin büyümesine not veren uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yönelik eleştirilerde bulunan Bak, "Kafalarına göre not veriyor. Esas önemli olan milletin verdiği not. Millet ne not veriyor, biz ona bakıyoruz. Birtakım kuruluşlar not veriyor. Batan, borç içerisindeki Yunanistan'a yüksek not veriyor. Büyüyen gelişen Türkiye'ye düşük not veriyorlar. Bölgedeki bu gücü, büyümeyi çekemiyorlar. Bütün planları bozan, milletin iradesine dayanamıyorlar.Türkiye'yi çekemeyenlerin her türlü darbe girişimine millet karşılık verdi. Bu millet tanka karşı göğsünü siper etmiştir. Dolayısıyla bu millete kimse operasyon yapmaya kalkmasın. Bu millet asla bu operasyonlara prim vermez. Gücümüzü biz milletten alıyoruz. Oradan, buradan değil sadece milletten. Karar da söz de milletin." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, iktidarları döneminde söz değil, taş üstüne taş koyan bir anlayışla çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: "IMF'ye borçlu boş bir hazine devraldık. IMF adına birisi gelirdi Türkiye'ye. Türkiye'nin hazinesini projelerini kontrol etmek için gelen bir adam vardı. Carlo Cotarelli, İtalyan asıllı. IMF gönderir, gelir burada afralı, tafralı, fiyakalı, giderdi hazineye, maliyeye geçerdi. Kasamıza, mahremimize bakardı. Yatırımlara müdahale ederdi. Katma değer sağlayan projelere kesinlikle onay vermez ve fiyakalı fiyakalı giderdi. Televizyonların birinci haberiydi. Şimdi böyle birisi yok. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kadrolar borcu ödedik, defteri kapattık. Vatanperverlik budur, yerli olmak budur, milli olmak budur. Size baktığımızda yüzümüz kızaracak hiçbir iş yapmadık. Hep başımız dik yürüdük. Bir taraftan da milletin 70 sente muhtaç kasasını büyüttük. Gece gündüz koştuk. Biz terleyen kadrolarız. Çünkü, çalışan terler"

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