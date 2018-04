Bakan Bak: “Muhalefet daha adayını bile belirleyemedi”

“AK Parti her zaman seçime hazırdır”

24 Haziran erken seçimleriyle ilgili de konuşan Bakan Bak, “24 Haziran seçimleri TBMM’de kararı aldık hayırlı uğurlu olsun. Her ne kadar muhalefet buna baskın seçim diyorsa da kendileri her zaman erken seçim diye söylüyorlardı. Şimdi bahane arıyorlar. AK Parti her zaman seçime hazırdır. Bir seçim biter, ertesi gün bütün teşkilatları ile beraber seçime hazırdır AK Parti. Milletin içinden gelen ve büyüyen bir parti. Dolayısıyla bu noktada seçim bölgemizdeki süreçler açısından da çok hayırlı olmuştur. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde 79 ilin kongresini yapmış, her an seçime hazır bir parti olarak inanıyoruz ki 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve cumhur ittifakına büyük bir destek verecektir. Biz tabii Sakarya’ya güveniyoruz, Sakarya teşkilatı her zaman üzerine düşeni yapmıştır bütün seçimlerde. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye büyük destek vermiştir. Sakarya büyük bir başarı elde ederek bir destan daha yazacaktır inanıyoruz” şeklinde konuştu.