Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, uyuşturucu ile mücadelede gençlik merkezlerinde 2 milyon 779 bin kişiye farkındalık eğitimi verildiğini ve okullarda sporu desteklemek amacıyla 100 milyon lira kaynak ayrıldığını söyledi. Bakan Bak, anne babalara çocuklarını dinlemeleri ve zaman ayırmaları tavsiyesinde de bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu toplantısında milletvekillerine bilgi verdi. Uyuşturucu ve terörle mücadelenin eş değerde olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Sorun yalnızlıkla başlıyor. Sevginin sermayesi yok. Baba anne olarak çocuklarımızı dinlemeliyiz. Dinlemekle başlıyor. Onlara zaman ayırmalıyız. Onların taleplerini dinledikten sonra taleplerini yerine getirmek için çalışmalıyız. Çocuklarınızı dinlemezseniz, onu dinleyecekler var" diye konuştu.

Bakan Bak, sporun önemine dikkat çekerek, "Amatör spor kulüplerimize destek verilmesi noktasında pek çok şeyi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 6 bin formatörü eğittik. Gençlik merkezlerinde 2 milyon 779 bin kişiye farkındalık eğitimi verdik. 17.5 milyon TL, 204 projeye proje desteği verdik. Önleyici olarak ne yapabiliriz? Sporun birleştirici gücü, iletişim gücü olmasıdır. Antrenör, ailelere görev düşüyor. Pek çok ilde, ilçede spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapılmasıdır. Okul sporunu desteklemek amacıyla 100 milyon TL ayırdığımız bütçedir. Okullarda spor kulüpleri kurulması, teknoloji kulüpleri kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.