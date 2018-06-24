Bakan Bak, oyununu memleketi Rize'de kullandı

RİZE, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu memleketi Rize'ni pazar ilçesinde kullandı.

Pazar ilçesindeki Ahmet Tahtakılıç İlköğretim Okuluna gelen Bakan Bak, 1012 numaralı sandıkta oy verdi. Bakan Bak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Bak, şunları söyledi:

"Daha önceleri Rize ve AK Parti hep birinci oldu. Şu anda herkes, bu akşam sandıklar açıldığında Rize'ye bakacak. Rize çok yoğun bir destek veriyor Cumhurbaşkanımıza. Bu seçimler gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında projeleriyle, eserleriyle hizmetler vermiş bir Cumhurbaşkanı adayıyla, çakılı bir çivileri olmayan ve meydanlarda sadece boş vaatleri bulunan adayların arasında geçen bir seçim. İnanıyoruz ki milletimizin feraseti, sağduyusu büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin adımlarını ve önünü açacak. 24 Haziran'da milletimizin sağduyusu, feraseti bu ülkenin bu zamana kadar AK Parti iktidarları döneminde 16 yılda kazanımlarını çok daha ileriye götürecek adımlar atacak."

'MİLLETİMİZE İNANIYORUZ'

Milletin kararına saygılı olduklarını da kaydeden Bak, "Milletimize inanıyor, güveniyoruz. Kim ne derse desin, dışarıdaki iş birlikçileri, içerideki yardımcıları kim bir araya gelirse gelsin, bu milletin kararını hiç kimse etkileyemez. Milletin kararına saygılıyız ve inanıyoruz ki millete hizmet etmekten başka görevi olmayan, arzusu olmayan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verecek ve ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi kazanacak. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı da hem AK Parti olarak Meclis'te çoğunluğu sağlayacak hem de Cumhur İttifakı güçlü bir sonuç elde edecek. Buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



