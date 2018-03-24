Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Birileri gibi manşetlerle değil, kasetlerle değil, Recep Tayyip Erdoğan iktidara önüne çıkan bütün engelleri parçalayarak geldi” diye konuştu. AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından başlayan kongrede saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, 8 bin 537 üye ile teşkilatının yaptığı çalışmaları aktardı. Gençlere güvendiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz gençlerimize güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, sizlerin olduğu yerden geldi. Gençlik kollarından geldi. İlçe başkanlığı yaptı, il başkanlığı yaptı, Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptı. Başbakan ardından milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet ediyor. Siyasetin gençleşmesi için gençlerin önünü açıyor. En son 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile beraber seçilme yaşı 18’e indi. Önce 30 yaşındaydı, sonra 25’e indi ardından 18 yaşında yani içinizden gençler yarın belediye başkanı olacaklar, belediye meclis üyesi olacaklar, milletvekili olacaklar ve ülkesine hizmet edecekler” diye konuştu.

“Hiç kimse bu millete ders veremez” Bakan Bak, Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere önem verdiğini hatırlatarak 15 Temmuz darbe girişiminde gençlerin mücadelesini aktardı. Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlere önem veriyor. Mecliste gençlik kollarından yetişen milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var. Zonguldak’ta çok işimiz var. Çok çalışmamız gerekiyor. Gençler önce ne iş yapıyorsanız yapın ne yapacaksanız en iyisini yapın. En iyisini yapmak için çalışacaksınız. Şefkatli olacaksınız, büyüklerinizi sayacaksınız. Onlara yardımcı olacaksınız. Vatanınızı seveceksiniz. Vatan için millet için görevden asla kaçmayacaksınız. Bunu 15 Temmuz’da gösterdiniz. Darbe girişimine meydanlardan gençlerimiz cevap verdi. O gece milletin gücü tankın gücünü yenmiştir. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşan o aziz millet darbeci hainlere meydanları dar etmiştir. Onları tarihe gömmüştür. Kimse bu millet üzerinde operasyon yapmaya kalkmasın. Karşısında aziz milletimizi, gençlerimizi bulacak. Hiç kimse bu millete ders veremez. Hiç kimse ezanı durduramaz. Bu millete kimse diz çöktüremez” dedi.

“5 bin tır dolusu silah yolladılar”

TSK’nın 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda Afrin’in teröristlerden arındırıldığını ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Afrin operasyonuyla ÖSO ile beraber TSK Afrin’e girdi. Orada bir destan yazdı. Milletin desteği ile beraber terör yuvalarını tek tek dağıttılar. 5 bin tır dolusu silah yolladılar. DEAŞ ile mücadele mi? Amaç başka bu millete kumpas kurmak, millete oyun yapmak. Biz bu oyunlara müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle beraber TSK Afrin operasyonunu 20 Ocak’ta başlattı. Afrin’de bütün her taraf temizlendi. Terör örgütleri alçakça saldırmaya devam ediyorlar. Ama şimdi kaçacak yer arıyorlar. Aslan meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Aslan meydana çıktı, Recep Tayyip Erdoğan, Türk Ordusu meydana çıktı. Terör örgütleri ancak kaçarlar. Biz bu millete, Mehmetçiğimize güveniyoruz.”

"PKK,PYD onlara zulüm yaptı, Türk Ordusu barış ve şefkati getirdi”

Türk Ordusu’nun, Türk Milleti’nin Afrin’e şefkat ve barış getirdiğini kaydeden Bakan Bak, Türkiye’nin Afrin’i işgal ettiği iddialarına da sert çıktı. Bak, "Dün Hatay’daydık. Şehidimiz terör örgütünün el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Hatay’da 10 binler vardı. Annesi, ‘Vatan sağolsun’ dedi. İşte Mehmetçikler vatan için mücadele etmeye devam ediyor. Dış basında şunu söylüyorlar, Türkiye oralara işgal için gitti. Hayır Türkiye oraya barış götürmek için. Türk ordusunun, Türk milletinin şefkatini Afrin’e götürdü. Orada görüyorsunuz vatandaşların, kadınların, çocukların yüzlerindeki ifadeyi görüyorsunuz. PKK, PYD onlara zulüm yaptı. İşkence yaptı. Şimdi Türk ordusu geldi oraya barışı ve şefkati getirdi. Onların yüzü gülüyor ve gülmeye devam edecek. Bu teröristleri sınırlarımızdan temizleyeceğiz. Son terörist kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu operasyon da şunu gösteriyor. Bütün dünyadaki işbirlikçiler şunu bilmeliler karşınızda Türk Ordusu, Türk Milleti var. Öyle plan yaparak oyun yaparak bu milleti asla korkutamazsınız. Bu millet ölümü korkutmuş bir millettir. Kimse bu millete operasyon çekemez” ifadelerini kullandı.