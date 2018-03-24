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Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları 5'inci olağan kongresine katıldı.

Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor (2)

GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları 5'inci olağan kongresine katıldı. Mehmet Çelikel Lisesi'nin spor salonunda düzenlenen kongrede gençlere hitap eden Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız basamakları teker teker çıktı. Asla şunu unutmayın. Cumhurbaşkanımıza, 'Muhtar bile seçilemezsin' dediler. Önünü kesmek için çalıştılar, önüne engeller çıkardılar. Birileri gibi manşetlerle değil, kasetlerle değil, Recep Tayyip Erdoğan iktidara önüne çıkan bütün engelleri parçalayarak geldi. Teşkilatıyla, milletiyle beraber geldi. Milletiyle beraber güçlü. Biz milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Onunla beraber yol yürüdüğümüz için çok mutluyuz. 2019'da Zonguldak'ta Ak Parti teşkilatı bir destan yazacak. Gençler sizlere ihtiyacımız var. Gençler büyüyen, gelişen Türkiye'nin habercisi" dedi.
Bakan Bak, konuşmasının ardından partililerle toplu fotoğraf çektirip salondan ayrıldı.
FOTOĞRAFLI

Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor (2)Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor (2)Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor (2)Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor (2)

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