Bakan Bak: TSK Afrin'e Türk milletinin şefkatini ve barışı götürüyor (2)

GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları 5'inci olağan kongresine katıldı. Mehmet Çelikel Lisesi'nin spor salonunda düzenlenen kongrede gençlere hitap eden Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız basamakları teker teker çıktı. Asla şunu unutmayın. Cumhurbaşkanımıza, 'Muhtar bile seçilemezsin' dediler. Önünü kesmek için çalıştılar, önüne engeller çıkardılar. Birileri gibi manşetlerle değil, kasetlerle değil, Recep Tayyip Erdoğan iktidara önüne çıkan bütün engelleri parçalayarak geldi. Teşkilatıyla, milletiyle beraber geldi. Milletiyle beraber güçlü. Biz milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Onunla beraber yol yürüdüğümüz için çok mutluyuz. 2019'da Zonguldak'ta Ak Parti teşkilatı bir destan yazacak. Gençler sizlere ihtiyacımız var. Gençler büyüyen, gelişen Türkiye'nin habercisi" dedi.

Bakan Bak, konuşmasının ardından partililerle toplu fotoğraf çektirip salondan ayrıldı.