HABER

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, küresel güçler ve işbirlikçilere sert tepki göstererek, "5 bin tır silahı barış için mi yolladınız?" dedi.AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı 5.

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, küresel güçler ve işbirlikçilere sert tepki göstererek, "5 bin tır silahı barış için mi yolladınız?" dedi.
AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı 5. Kongresi, Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Mardin milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye TBMM Meclis İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, il ve ilçe gençlik kollarından temsilciler ve çok sayıda partili katıldı. Kongre’de Ahmet Özkan AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. Kongrede gençlere seslenen Bakan Osman Aşkın Bak, 2019‘da gerçekleştirilecek seçimleri gençlere hedef gösterirken, terörle mücadelenin en önemli noktasının uyuşturucu ile mücadele olduğunu kaydetti.

"Afrin’e terör örgütlerini, terör yuvalarını dağıtmak için gidiyoruz"
Afrin’e giden Mehmetçiğin vatan sevgisine ve ülkemizin bekası için gerçekleştirdikleri fedakarlığa değinen Bakan Aşkın, terör örgütlerini, terör yuvalarını dağıtmak için oraya gidildiğini söyledi. Bakan Aşkın, "Sınırımızın ötesindeki bu terör yuvalarını temizledikten sonra ülkemize döneceğiz. Oraya sahipleri kimlerse onlara bırakacağız. Bu terör örgütleri kimler tarafından besleniyor. İşbirlikçiler oraya 5 bin tır dolusu silah yolladı. Ne için yolladılar barış için mi yolladınız? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar bu coğrafyadan elinizi çekin. Bu toprakların insanları kuşatmaları aşarak yeniden yeşerecek, bir olacak, iri olacak, diri olacak” dedi.

"Mardin’de destan yazacağız"
Mardin milletvekilleri ile birlikte çok çalıştıklarını belirten Bakan Bak, ülke üzerine ve Mardin üzerine oynanan oyunları bozacaklarını söyledi. Bakan Bak, "Dış güçler içerideki iş birlikçiler ile bize oyun oynamak istiyor. Bu oyunu bozmanın yolu birliktelikten geçiyor. İnanıyorum ki bu terör yuvalarının yıkılması ile birlikte kapı kapı dolaşacağız. Gençlerimiz kadınlarımız ile 2019’da Mardin’de bir destan yazacağız. Buradaki tablo bu birliktelik güzel şeylere işaret. 2019 seçimlerinde güzel sonuç yakalayacağız ve Cumhurbaşkanımıza bu sonucu hediye edeceğiz” diye konuştu.

“Terörün ilacı spordur”
Uyuşturucu çetelerinin terörü beslediğini belirten Bakan Bak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Ne iş yapıyorsak yapalım en iyisini yapalım. Toplumla sosyal hayatla iç içe olacağız. Değerlerimizi yitirmemeliyiz. Bir yaşlıya yardım etmiyorsak kayıptayız. Değerlere sahip, büyüklerine saygılı, vatanını düşünen gençler istiyoruz. Ve şimdi gençliğimizi tehdit eden bir tehlike var uyuşturucu. Toplumun değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Sokaklarını bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Bölgede terörün ilacı spordur. Gençliğe dokunmaktır”.

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

İYİ Parti il kongresinde kavga!

İYİ Parti il kongresinde kavga!

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (5)

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (5)

2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Babur seçildi

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Babur seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.