Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, küresel güçler ve işbirlikçilere sert tepki göstererek, "5 bin tır silahı barış için mi yolladınız?" dedi.

AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı 5. Kongresi, Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Mardin milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye TBMM Meclis İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, il ve ilçe gençlik kollarından temsilciler ve çok sayıda partili katıldı. Kongre’de Ahmet Özkan AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. Kongrede gençlere seslenen Bakan Osman Aşkın Bak, 2019‘da gerçekleştirilecek seçimleri gençlere hedef gösterirken, terörle mücadelenin en önemli noktasının uyuşturucu ile mücadele olduğunu kaydetti.

"Afrin’e terör örgütlerini, terör yuvalarını dağıtmak için gidiyoruz"

Afrin’e giden Mehmetçiğin vatan sevgisine ve ülkemizin bekası için gerçekleştirdikleri fedakarlığa değinen Bakan Aşkın, terör örgütlerini, terör yuvalarını dağıtmak için oraya gidildiğini söyledi. Bakan Aşkın, "Sınırımızın ötesindeki bu terör yuvalarını temizledikten sonra ülkemize döneceğiz. Oraya sahipleri kimlerse onlara bırakacağız. Bu terör örgütleri kimler tarafından besleniyor. İşbirlikçiler oraya 5 bin tır dolusu silah yolladı. Ne için yolladılar barış için mi yolladınız? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar bu coğrafyadan elinizi çekin. Bu toprakların insanları kuşatmaları aşarak yeniden yeşerecek, bir olacak, iri olacak, diri olacak” dedi.