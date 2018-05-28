Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da partililerle sahur yaptı.

Bakan Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde AK Parti'lilerle sahurda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti 27. dönem milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.

