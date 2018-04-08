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Bakan Canikli: “120 mm HE-T tank topu mühimmatının test atışları başarıyla gerçekleştirildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sütre gerisinde ve açıktaki hedefler için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen 120 mm HE-T tank topu mühimmatının test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanı Canikli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sütre gerisinde ve açıktaki hedefler için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen 120 mm HE-T tank topu mühimmatının test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Canikli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. MKE tarafından geliştirilen 120 mm HE-T tank topu mühimmatının test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Canikli, 120 mm HE-T tank topu mühimmatının özelliklerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:
“Ülkemizde daha önceden üretimi yapılmayan 120 mm HE-T tank topu mühimmatı, MKE Kurumu tarafından üretilmeye başlandı. Açıkta ve sütre gerisinde bulunan hedeflere karşı çok etkili olan, özellikle vekalet savaşları olarak bilinen ve şehir içi operasyonlarda tanklar tarafından kullanılabilen 120 mm HE-T tank topu mühimmatı MKE Kurumunun kendi özkaynakları ile yürütülen bir Ar-Ge projesi sonucunda başarılmıştır. Günümüzde süren vekalet savaşları öncesindeki alışılagelmiş harekat konseptine göre tank silahı zırhlı hedeflere karşı kullanıldığından MKE Kurumu şimdiye kadar bu amaca yönelik zırh delicili tank mühimmatı üretmekteydi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında değişen hedef konseptine karşı MKE Kurumu yaptığı Ar-Ge projesiyle ve bir yıl gibi bu tür çalışmalarda çok kısa sayılabilecek bir sürede 120 mm HE-T tank topu mühimmatını geliştirmiştir. Bu proje ile MKE Kurumu 120 mm HE-T tank topu mühimmatını tüm alt parçalarıyla birlikte yerli ve milli olarak üretebilme yeteneği kazanmıştır. Tasarım faaliyetleri kısa sürede tamamlanan prototiplerin üretim aşamasından sonra atışlı testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Halen yeni geliştirilen tank topu mühimmatının sertifikasyon ve atış cetvel çıkarılması çalışmaları ise devam etmektedir. 120 mm HE-T tank topu mühimmatı için 2018 yılı ikinci yarısında seri üretime başlanacak ve bu yıl içinde TSK’ya 3 bin adet teslimat yapılacaktır. İlk defa yapılacak bu üretim ile ordumuzun harekat sırasında ihtiyaç duyduğu, ancak yurt dışından ithalatında zorluk olan 120 mm HE-T tank topu mühimmatı yerli olarak sağlanabilecektir.”

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