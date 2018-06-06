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Bakan Canikli: Düşündüğümüz her şeyi tasarlıyoruz, geliştiriyoruz ve üretiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 23:16 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli Şile'de düzenlenen iftar programına katıldı.  Burada açıklamalarda bulunan Bakan Canikli, “Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak olan siyasi yapıya Türkiye'nin topraklarının yüzde 35'nin dahil edilmesi ve oranın Türkiye'den kopartılması amaçlanıyor.

Bakan Canikli: Düşündüğümüz her şeyi tasarlıyoruz, geliştiriyoruz ve üretiyoruz

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli Şile'de düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Bakan Canikli, “Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak olan siyasi yapıya Türkiye'nin topraklarının yüzde 35'nin dahil edilmesi ve oranın Türkiye'den kopartılması amaçlanıyor. Hendek mücadelesi olarak siyasi literatürümüze geçen ve o bölgedeki bazı şehirlerin, ilçelerin terör örgütü tarafından işgal edilmesi olarak tanımlayabileceğimiz o gelişmelerde start verilmişti. Türkiye'nin o bölgelerinin fiilen kopartılması için işgal edilme adımı başlamıştı ama amaçlarına ulaşamadılar. Ayrıca Türkiye'nin yakın bölgesinden gelen tehditlerin ortadan kaldırılabilmesi gerekiyor. Çünkü onları ortadan kaldırmadığımız zaman, çatışmalar Türkiye topraklarına taşınıyor. Saldırılar Kuzey Irak'tan geliyor, Suriye'den geliyor. Bu iki ülkeden sızan silahlı unsurlar tarafından bu saldırılar gerçekleştiriliyor. Ancak daha öncesinde Kuzey Irak'ta bir güvenlik koridoru oluşturmuş olsaydık Irak topraklarında, hattı oraya taşımış olsaydık o çukur, tünel olayları yaşanmazdı. Ama o dönemde ve şartlarda öyle bir operasyonu yapma imkânımız, şartlarımız hatta kapasitemiz yoktu ama bugün var. Artık bölgemizde güvenliğimizi sağlamak için her türlü askeri operasyonu yapacak teknik donanım birikim, silah, mühimmata yerli ve milli olarak imkâna sahibiz." dedi.

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİLEN HİÇBİR SİLAH SİSTEMİ NEREDEYSE YOKTU"
Bakan Canikli, "2002 yılına baktığımızda Türkiye'de üretilen yerli ve milli olarak üretilen hiçbir silah sistemi neredeyse yoktu. Sadece basit olarak; obüs üretimi yapıyoruz, o da çok kısa menzilli. Bir de Kırıkkale'de üretilen çakaralmaz dediğimiz tabancalar vardı. 2002 yılında göreve geldiğimizden bu zamana Cumhurbaşkanımızın ısrarlı takipçi olması, kararlı tavrı ortaya konulmamış olsaydı bu alanda gelişme imkânımız olmazdı. Deniz kuvvetlerimizden gelen bir talep oldu. Su üstü 70-80 mil menzilli teknik özellikleri oldukça fazla olan bir radar talebi geldi. Özelliklerine baktık ve bunu üreten İsveç'te bir firma var. Dünya'da o teknik özellikleri üreten tek firma İsveç'te bir firma yapıyor, gelen talep 25 adet ve tanesi 8 milyon dolar. Ülkemizdeki savunma şirketleriyle görüştük ve Aselsan bizden talep edilen radarın bir önceki modelini yapmış ve 'biz bunu geliştiririz' dediler. Aselsan şirketiyle tanesi 750 bin dolara anlaştık siparişi verildi ve şu an çalışmalar devam ediyor. Neredeyse 11 kat daha fazla fiyata alacağımız radarların 25 tanesine 200 milyon dolar ödeyecektik, kendimiz üreterek ödeyeceğimiz para 15 milyon dolar. Artık Türkiye Cumhuriyeti olarak düşündüğümüz her şeyi tasarlıyoruz, geliştiriyoruz ve üretiyoruz. Tabi bunlara çok ciddi paralar aktarılıyor. Bu güne kadar aktardığımız kaynak 50 milyar dolardan fazla" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Bakan Canikli: Düşündüğümüz her şeyi tasarlıyoruz, geliştiriyoruz ve üretiyoruzBakan Canikli: Düşündüğümüz her şeyi tasarlıyoruz, geliştiriyoruz ve üretiyoruz

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