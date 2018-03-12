Bakan Canikli, Katar’da

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Emir Vekili Şeyh Abdullah bin Hamad ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Katar’da, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX - 2018) açılış törenine katıldı.

Canikli, açılış töreni öncesinde, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamad ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.