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Bakan Canikli, Katar’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 10:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Emir Vekili Şeyh Abdullah bin Hamad ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr.

Bakan Canikli, Katar’da

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Emir Vekili Şeyh Abdullah bin Hamad ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Katar’da, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX - 2018) açılış törenine katıldı.
Canikli, açılış töreni öncesinde, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamad ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.

Bakan Canikli, Katar’da

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