HABER

Bakan Canikli Ordu’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun’da yapılacak olan 3’lü zirve için uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları arasında, Giresun’da yapılacak olan 3’lü zirve için gelen Bakan Canikli, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Canikli Ordu’da

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun’da yapılacak olan 3’lü zirve için uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları arasında, Giresun’da yapılacak olan 3’lü zirve için gelen Bakan Canikli, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamaları 3’lü zirveden sonra yapacaklarını belirten Bakan Canikli, “Yarın, diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte, toplantılarla ilgili ve yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgileri vereceğiz, orada konuşacağız. Yarın daha uygun bir ortam. Diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte yapmamız daha uygun olur” dedi.
Bakan Canikli’yi, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve ilgililer karşıladı.

Bakan Canikli Ordu’da

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildiTelevizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktıÜniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı
Romanya'da nükleer santral kazası!Romanya'da nükleer santral kazası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.