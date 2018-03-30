Bakan Canikli Ordu’da

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun’da yapılacak olan 3’lü zirve için uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları arasında, Giresun’da yapılacak olan 3’lü zirve için gelen Bakan Canikli, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamaları 3’lü zirveden sonra yapacaklarını belirten Bakan Canikli, “Yarın, diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte, toplantılarla ilgili ve yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgileri vereceğiz, orada konuşacağız. Yarın daha uygun bir ortam. Diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte yapmamız daha uygun olur” dedi.

Bakan Canikli’yi, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve ilgililer karşıladı.