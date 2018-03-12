Bakan Canikli’den Katar’da Türk şirketlerine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’na katılan Türk şirketlerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Katar’da, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX - 2018) açılış törenine katıldıktan sonra, fuara katılan Türk şirketlerini ziyaret ederek, teşhir edilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.