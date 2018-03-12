HABER

Bakan Canikli’den Katar’da Türk şirketlerine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’na katılan Türk şirketlerini ziyaret etti.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Katar’da, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX - 2018) açılış törenine katıldıktan sonra, fuara katılan Türk şirketlerini ziyaret ederek, teşhir edilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’na katılan Türk şirketlerini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Katar’da, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX - 2018) açılış törenine katıldıktan sonra, fuara katılan Türk şirketlerini ziyaret ederek, teşhir edilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

Ürdün Kralı ve Filistin Devlet Başkanı Amman’da bir araya geldi

Meclis'te Afrin kavgası!

Meclis'te Afrin kavgası!

General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

Ercik: "Millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik"

Ercik: "Millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik"

Milletvekili Metiner “Şahinbey’in Örnek Alınması Gerekiyor”

Milletvekili Metiner “Şahinbey’in Örnek Alınması Gerekiyor”

Slovakya İçişleri Bakanı Kalinak istifa etti

Slovakya İçişleri Bakanı Kalinak istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.