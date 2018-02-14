Bakan Canikli'den terörle mücadelede kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Sınırlarımızı korumak için Afrin'in terörden temizlenmesi konusunda kararlıyız." dedi.

Bakan Canikli, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı"na, katıldı.

Edinilen bilgiye göre Canikli, Türkiye'nin terörizmle mücadeleye katkılarını ve DEAŞ, PYD/YPG/PKK başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumdan beklentilerini dile getirdi.

Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere koalisyona en fazla destek veren 15 ülkenin savunma bakanlarının davetli olduğu toplantıda konuşan Canikli, terör örgütü DEAŞ ile yalnızca Türkiye'nin samimi olarak mücadele ettiğini belirtti.

Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de katıldığı toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD-PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak" amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi, harekatın amacını anlattı.