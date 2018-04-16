Bakan Canikli'nin Stoltenberg ile görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptıkları görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanmasının da aralarında bulunduğu bazı konuların değerlendirildiğini bildirdi.

Canikli, Twitter hesabından, basına kapalı gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Canikli, "Görüşmede, terörle mücadelede iş birliği, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması, bölgenin terörden temizlenmesi, rejime yönelik son operasyon, hava ve füze savunma sistemleri, haziran ayında yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemine yönelik konuları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.