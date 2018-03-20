Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin Afrin operasyonundan endişe duymasına gerek yok operasyon zaten tamamlandı. Ayrıca ÖSO’nun yağmalamaya tevessül etmesini beklemeyiz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili Resmi Konut’ta ortak basın açıklamasında bulundu. Özersay’ı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, baş basa ve heyetler arası verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İki ülke arasındaki bağları nasıl güçlendirebileceklerini, temsilcilik sayılarının arttırılması gibi konuları değerlendirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle Rum tarafının tek taraflı hidro karbon çalışmalarına da hangi tedbirleri alacağımızı, nasıl ele alacağımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Yine taşınmaz mal komisyonu dahil adada devam eden bazı mekanizmalar var, bu mekanizmaları daha etkin hale nasıl getirebileceğimizi de değerlendirdik" şeklinde konuştu. Kıbrıs sürecini de ele aldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, Cenevre’de yapılan müzakerelerde Rum tarafının bir sonuca varmak istemediklerini gördüklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Türkiye ve KKTC olarak neler yapılabileceği ve hangi yöntemle bir çözüme gidilebileceği konusunda bir yol haritası olacağı bilgisini verdi. Çavuşoğlu, "Eğer bir şey müzakere edilecekse Rum kesiminin ve Yunanistan’ın da tutumları önemli. Biz her zaman kalıcı ve sürdürülebilir adil bir çözümden yana olduk. Bugüne kadar bizim bu tutumu sürdürmemize rağmen maalesef KKTC üzerindeki haksız izolasyonlar devam ediyor. Çözümsüzlüğü isteyen ödüllendirildi, çözüm isteyen Kıbrıs Türk halkı cezalandırıldı. Bundan sonraki süreçte artık bunlara etmeyeceğimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Rum tarafının hidro karbon çalışmalarını durdurması gerekiyor. Tek taraflı çalışmalara izin vermeyeceğiz. KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki var olan rezevlerde hakkı vardır, bu hak garanti altına alınmalıdır. Bu konudaki mesajlarımızı BM’ye, AB’ye ve Kıbrıs ile ilgilenen tüm kurum ve ülkelere ilettik. Rum halkının seçimlerden sonra ’sıfır asker, sıfır garanti’ yaklaşımı ham bir hayalden bile ötedir. Böyle ham hayaller peşinde koşmak yerine, adadaki gerçekleri daha iyi idrak etmelerini tavsiye ederiz" mesajını verdi.

"Türkiye bölgede önemli bir ülke"

Konuk Bakan Özersay ise, KKTC olarak kendilerini şanslı hissettiklerini dile getirerek, "Türkiye gibi bir garantörümüz, stratejik bir ortağımız var. Türkiye kararlı duruşunu örneğin bir Suriye’de net şekilde göstermiş bir ülkedir. Bu da Türkiye’nin bu bölgede dikkate alınmak zorunda olan büyük güçlü önemli bir devlet olduğunu gösteriyor. Bizler de bugüne kadar Kıbrıs’ın her zaman yanında olan Türkiye’nin yanında olduğumuzu vurgulamak isterim" diye konuştu. Özersay, deniz yetki alanları ve doğalgaz konusunda Türkiye ile tam bir mutabakat olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’deki hidro karbon çalışmalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Özersan, "Rumlar eğer ısrarla çalışmalara devam ederlerse, Türkiye ile istişare halinde kazı aşmasına da geçecek. Bu uzak bir gelecek değildir. Diplomasi yolları bu anlamda kapatılmış değildir" karşılığını verdi.

"ÖSO’nun yağmalamaya tevessül etmesini beklemeyiz"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Amerika’dan gelen Afrin operasyonundan kaygı duyulduğu ve Münbiç’ten çekilmeyecekleri konusundaki iddialara ilişkin, "Afrin operasyonundan endişe duymaya gerek yok zaten operasyon tamamlandı. Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Afrin şehrinde bir yıkılma, yakılma yok. Musul’da Rakka’da olduğu gibi bir bombalama olmadı, son derece dikkatli ve titiz bir operasyon sürdürüldü. Özellikle şehirler yıkılmasın, siviller zarar görmesin dedik. Afrin şehir merkezinde siviller bu operasyonundan ve Türk askerinin orada olmasından çok mutluyken, neden rahatsızlık duyuyorlar. Sadece ABD değil, bazı ülkeler. PKK lobisi ve PKK’yı destekleyen siyasi partiler ve siyasetçiler var. ABD neden rahatsız çünkü YPG ile iç içe, YPG’den adeta medet umuyor. Bir terör örgütüyle, başka bir terör örgütüyle mücadele etmek için bu kadar iç içe girersen sonra bu terör örgütünün esiri haline gelirsin. Şimdi bu terör örgütü ABD’yi tehdit ediyor. ’Afrin’de bizi yalnız bıraktın, ben bundan sonra seninle beraber olmayacağım’ diyorlar. ABD de onları destekleyici açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Kimin rahatsız olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Yağmalama konusunda da çok hassasız, Türk askerinin böyle bir şey yapmayacağını tüm dünya bilir, ÖSO’nun da böyle bir yola başvurmasını etmesini beklemeyiz. Kimsenin bir yağmalama yapmasına müsaade etmeyiz" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Tillerson ile oluşturulan ortak çalışma grubununun yapacağı çalışmanın YPG’nin elinde tuttuğu tüm şehirler için geçerli olduğunu belirterek, "Tam bu süreçte görev değişikliği oldu. Yeni atanacak Bakan ile göreve başladığı zaman görüşeceğiz" dedi.