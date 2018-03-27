Bakan Çavuşoğlu Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’da “Barış süreci, güvenlik alanında işbirliği ve bölgesel ortaklık” konulu Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı’na katıldı. Afganistan’da kalıcı barış ve istikrara yönelik tüm çabaların desteklendiğini belirten Çavuşoğlu, “Afgan kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.
Bakan Çavuşoğlu konferansın ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.
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