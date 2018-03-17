Bakan Çavuşoğlu Alanya’da şehit uzman çavuş için okutulan mevlide katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Antalya’nın Alanya ilçesindeki babaevinde düzenlenen mevlit programına katıldı.
Yurt dışındaki temaslarının ardından dün yurda dönen Bakan Çavuşoğlu, 4 gün önce Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal (24) için Bektaş Mahallesi’ndeki babaevinin önünde düzenlenen mevlide katıldı. Burada hemşehrileriyle tokalaşarak selamlaşan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra taziye çadırında baba Mustafa Uysal ve şehidin yakınları ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletti. Programda şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Bakan Çavuşoğlu, dün akşam da şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın babaevine taziye ziyaretinde bulunmuştu.
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