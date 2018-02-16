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Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 23:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ikili temasları sürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ikili temasları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin resmi Twitter hesabından, "Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Münih’te yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi daha ileriye götürecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

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