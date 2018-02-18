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Bakan Çavuşoğlu, Amman’da Türk vatandaşlarıyla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 23:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman’da Türk vatandaşlarıyla buluştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman’da Türk vatandaşlarıyla buluştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında Türk vatandaşlarıyla buluştu.

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