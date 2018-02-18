Bakan Çavuşoğlu, Amman’da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman’da Türk vatandaşlarıyla buluştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında Türk vatandaşlarıyla buluştu.
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