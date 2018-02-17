Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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