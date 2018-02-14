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Bakan Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 17:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki temasları kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki temasları kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Avustralyalı mevkidaşı Julie Bishop ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Bishop görüşmesinin gündeminde bölgesel konular yer aldı.

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